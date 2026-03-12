Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Bologna Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Giovedì sera, alle 18:45, va in scena l'andata degli ottavi di finale di Europa League con il derby tutto italiano tra Bologna e Roma. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Bologna-Roma: 2-2
betflag15.00info
netwin16.00info
williamhill16.00info
vincitu17.00info
Quote risultato esatto Bologna-Roma, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bologna-Roma più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. La scelta degli scommettitori trova conferma nei numeri recenti delle due squadre. La Roma fatica in trasferta, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite, mentre il Bologna ha collezionato domenica la settima sconfitta casalinga in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite al Dall'Ara. Il pareggio con gol appare quindi l'opzione più probabile tra due squadre che faticano a trovare solidità e che potrebbero decidere il loro destino nella gara di ritorno.

Risultato esatto Bologna-Roma: 1-1
eurobet5.60info
snai5.60info
admiralbet5.90info
bet3655.60info
Quote risultato esatto Bologna-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bologna-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, con un pareggio che resta lo scenario più plausibile. Il pronostico infatti indica che difficilmente una delle due riuscirà a dilagare, e per la qualificazione sarà quindi fondamentale la gara di ritorno all'Olimpico, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Bologna-Roma quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
bwin2.20info
betsson2.18info
starcasino2.27info
starvegas2.25info
