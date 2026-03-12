Quote risultato esatto Bologna Roma

Giovedì sera, alle 18:45, va in scena l'andata degli ottavi di finale di Europa League con il derby tutto italiano tra Bologna e Roma. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Bologna-Roma: 2-2 15.00 info 16.00 info 16.00 info 17.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per. La scelta degli scommettitori trova conferma nei numeri recenti delle due squadre. La Roma fatica in trasferta, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite, mentre il Bologna ha collezionato domenica la settima sconfitta casalinga in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite al Dall'Ara. Il pareggio con gol appare quindi l'opzione più probabile tra due squadre che faticano a trovare solidità e che potrebbero decidere il loro destino nella gara di ritorno.

Risultato esatto Bologna-Roma: 1-1 5.60 info 5.60 info 5.90 info 5.60 info

Quote risultato esatto Bologna-Roma, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, con un pareggio che resta lo scenario più plausibile. Il pronostico infatti indica che difficilmente una delle due riuscirà a dilagare, e per la qualificazione sarà quindi fondamentale la gara di ritorno all'Olimpico, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Bologna-Roma quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.20 info 2.18 info 2.27 info 2.25 info

