Serie A, il Polo vintage kit della Lega spopola su FUT: oltre 90 milioni di partite

Il Lega Calcio Polo Vintage kit, realizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Puma, si posiziona tra i dieci kit più utilizzati dai videogiocatori di tutto il mondo sulla modalità Football Ultimate Team (FUT) di EA SPORTS FCTM 26. A partire dalla sua uscita lo scorso 2 dicembre, si legge nel comunicato stampa diramato dalla Lega, il kit è già stato scelto da oltre 1,2 milioni di utenti, per un totale di oltre 90 milioni di partite nelle quali almeno una delle due squadre è scesa in campo con l’iconica maglia.

Il ki sti caratterizza dalla presenza dell’iconico logo storico della Lega Calcio, un elemento che richiama l’heritage del calcio italiano. Grazie alla partnership tra Lega Calcio Serie A e EA SPORTS FC, la Polo Vintage ha debuttato all’interno del videogioco EA SPORTS FCTM 26 anche come divisa ufficiale del Serie A Classic Team, la squadra di leggende della Serie A presente in-game.

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega, ha commentato: “L’accoglienza strepitosa del pubblico in questi primi 90 giorni per questa capsule esclusiva e in edizione limitata delle tre polo vintage retrò sviluppate con Puma deve farci riflettere sulle potenzialità commerciali di questo progetto che unisce le generazioni tra reale e virtuale. I numeri che abbiamo realizzato con il kit in-game su EA SPORTS FC 26 sono straordinari e raccontano quanto la nostra fanbase apprezzi elementi nel videogioco che richiamano la tradizione e la storia della Serie A. Nei prossimi giorni valuteremo con Puma come tornare a produrne ancora per consentire a tutti i tifosi che ne facciano richiesta di poterla acquistare”.