Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover

Prendono il via anche gli ottavi di finale di Conference League e tra le protagoniste c'è la Fiorentina, pronta a scendere in campo contro i polacchi del Rakow in una sfida che può indirizzare il cammino europeo della squadra toscana.

Pronostico Fiorentina-Rakow quote

Laarriva all'appuntamento europeo in un momento non semplice della stagione. I viola sono reduci da un pareggio e due sconfitte consecutive, tra cui quella rimediata proprio in Conference League contro lo Jagiellonia, e torneranno a giocare ancora al Franchi nel tentativo di invertire la rotta. Il rendimento casalingo nelle ultime settimane è stato disastroso: appena una vittoria nelle ultime 7 partite - l'1-0 contro il Pisa - un dato che evidenzia come alla squadra di Vanoli servirà una prestazione solida per affrontare con maggiore serenità la gara di ritorno in Polonia.

Di fronte ci sarà però il Rakow, autentica sorpresa di questa edizione di Conference League. La formazione polacca ha infatti conquistato la qualificazione agli ottavi grazie a una League Phase quasi perfetta, chiusa con quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, oltre a 9 gol segnati e appena 2 subiti. Numeri ottenuti senza affrontare avversari di primissima fascia, ma comunque indicativi della compattezza e della pericolosità della squadra. E nelle quote Fiorentina-Rakow, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Fiorentina-Rakow: OVER 2,5 1.81 info 1.82 info 1.85 info 1.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Fiorentina Rakow pronostico, i precedenti

Quella tra Fiorentina e Rakow sarà una sfida inedita nelle competizioni europee, senza precedenti tra le due squadre. I viola, però, hanno già incrociato diverse volte club polacchi nel loro cammino continentale, tra cui recentemente lo Jagiellonia ai playoff. Il bilancio complessivo contro formazioni polacche è positivo, con 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in 10 partite. Più altalenante, invece, il rendimento al Franchi: davanti al proprio pubblico la Fiorentina ha infatti ottenuto solo due successi contro squadre polacche, incassando però anche tre sconfitte (1 contro lo Jagiellonia e 2 contro il Lech Poznan).

Pronostico marcatore Fiorentina-Rakow

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Fiorentina e Rakow potrebbe esserci. In vista del delicato scontro salvezza di campionato contro la Cremonese, Vanoli sembra orientato a un ampio turnover in Conference, con diversi titolari pronti a rifiatare. In questo scenario uno dei pochi a scendere comunque in campo potrebbe essere proprio il centrocampista viola, chiamato a guidare la squadra in mezzo al campo anche per la mancanza di alternative pienamente affidabili nel reparto. Mandragora avrà quindi l'occasione di prendersi la scena e provare a trascinare la Fiorentina verso un risultato positivo, magari incrementando anche il suo bottino personale di sei gol stagionali, che lo rendono attualmente il secondo miglior marcatore della squadra alle spalle di Kean. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Rakow: MANDRAGORA SEGNA 3.49 info 3.85 info 3.40 info 3.67 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Fiorentina-Rakow in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 12 marzo alle 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: