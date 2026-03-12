Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato

La 29esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Torino e Parma allo stadio Olimpico Grande Torino.

Pronostico Torino-Parma quote

Ilha perso tre delle ultime quattro partite giocate e, con 14 sconfitte complessive dall'inizio del campionato, si trova costretto a fare risultato per non essere risucchiato nella lotta retrocessione. I 30 punti in classifica non consentono ulteriori passi falsi, ma a dare fiducia al popolo granata ci sono i recenti risultati casalinghi: 2 vittorie nelle ultime tre gare rappresentano un segnale incoraggiante da cui ripartire.

Situazione molto diversa, invece, per il Parma, che si presenta all'appuntamento come una delle squadre più in forma del campionato alle spalle della capolista Inter. La formazione guidata da Cuesta ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque partite, dimostrando solidità e grande fiducia nei propri mezzi. Un periodo positivo impreziosito anche da successi pesanti in trasferta contro Bologna e Milan, risultati che confermano quanto i ducali possano essere una squadra temibile anche lontano dal Tardini. E nelle quote Torino-Parma, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Torino-Parma: GOAL 1.95 info 1.90 info 1.93 info 1.90 info

Torino Parma pronostico, i precedenti

Per quanto riguarda i precedenti, Torino e Parma si sono affrontate complessivamente 42 volte. Il bilancio vede avanti i crociati con 16 vittorie, contro le 10 dei granata, mentre sono 16 anche i pareggi. L'incrocio più recente risale alla gara d'andata disputata al Tardini, dove il Parma si è imposto per 2-1 grazie alla doppietta di Pellegrino, con in mezzo il momentaneo pareggio del Torino firmato da Ngonge. Al netto di quest'ultimo risultato, però, la storia recente sorride ai granata: nelle ultime due stagioni in cui le due squadre si sono incrociate, il Torino ha infatti ottenuto due vittorie e due pareggi. L'ultimo successo in ordine cronologico risale al 2021, quando i piemontesi si imposero di misura per 1-0 grazie alla rete decisiva di Vojvoda.

Pronostico marcatore Torino-Parma

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Torino e Parma potrebbe essere. Il colombiano, a segno nell'ultima gara casalinga contro la Lazio, sta lentamente ritrovando la forma migliore nonostante una stagione fin qui molto difficile. Contro il Parma, Zapata ha già lasciato il segno nelle ultime cinque sfide giocate con la maglia dell'Atalanta, realizzando tre gol. Quella di venerdì sarà però la sua prima apparizione contro i crociati con la maglia granata, avendo saltato tutti i precedenti per infortunio. Riuscirà ancora ad essere decisivo? E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Torino-Parma: ZAPATA SEGNA 2.88 info 3.20 info 3.20 info 3.10 info

Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 13 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

