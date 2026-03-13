Juventus in viaggio per un record. Udinese e quella vittoria con asterisco

Ammontano a 3 i successi in fila della Vecchia Signora quando è andata in gita a Udine per un match di Serie A. Dallo 0-1 firmato Chiesa nel 2022-2023 allo 0-2 con autorete di Okoye e centro di Savona nel 2024-2025, passando ovviamente per lo 0-3 del 2023-2024 griffato Chiesa, Vlahovic (rigore), Rabiot.

Non è però un primato.

Perché in passato già 4 volte abbiamo contato tre segni 2 consecutivi negli Udinese-Juventus. Cos’è accaduto poi al quarto faccia a faccia? Dopo la serie fra il 1979 e il 1982 arrivò uno 0-0. Ancora un pari, stavolta per 2-2, di seguito al periodo 1984-1987. Ecco un altro 0-0 al termine del tris fra il 2000-2003. Per ultimo e unico risultato differente, 2-1 per i padroni di casa, dopo i 3 segni X fra il 2004-2005 e il 2007-2008.

Anche se…

In quest’ultimo caso dobbiamo fare una precisazione. Perché delle serie appena ricordate quest’ultima è l’unica con un’interruzione temporale nel mezzo. Nel 2006-2007, infatti, causa Madama in cadetteria, Udinese-Juventus non andò in scena.

Tirando le somme: 3 volte c’è scappato il pari, in 1 occasione – da asteriscare per quanto appena scritto – si sono imposti i locali.

Comunque, mai la Juventus ha vinto per 4 volte in serie ad Udine.

Situazione in classifica.

Udinese con 36 punti (10V – 6X – 12P con 33GF e 41GS), 19 sul proprio campo (5V – 4X – 5P 16GF e 18GS). OK le ultime 2 giornate, vittoria e pareggio. Juventus che si trova a 50 (14V – 8X – 6P con 50GF e 28GS), di cui 21 in trasferta (6V – 3X – 5P con 21GF e 16GS). OK gli ultimi 2 turni, pareggio e vittoria.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A)*

52 incontri disputati

6 vittorie Udinese

15 pareggi

31 vittorie Juventus

37 gol fatti Udinese

98 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Juventus 0-3, 15° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Juventus 0-3, 1° giornata 2023/2024

* Compreso lo spareggio al termine del campionato 1998/1999.