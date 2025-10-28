Pronostico Juventus-Udinese, basterà l'esonero di Tudor per reagire?

Mercoledì alle 18.30 l'Allianz Stadium ospita Juventus-Udinese. C'è grande curiosità, visto che sarà la prima gara dei bianconeri dopo l'esonero di Igor Tudor. In panchina ci sarà momentaneamente Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, a cui spetta il compito non semplice di ridare fiducia e compattezza a una squadra reduce da cinque pareggi e tre sconfitte consecutive.

Pronostico Juventus-Udinese quote

Periodo nerissimo per la. I bianconeri arrivano da due sconfitte consecutive in Serie A, contro Como e Lazio, dopo una serie di tre pareggi di fila con Verona, Atalanta e Milan. Ma il dato più preoccupante resta quello offensivo: sono ormai tre le partite senza reti segnate, sintomo di una crisi che va ben oltre i risultati. Dall'altra parte, l'sembra aver ritrovato un po' di fiducia grazie al successo nell'ultimo turno, il primo dalla vittoria di Pisa di inizio settembre. I friulani arrivano da quattro gare di fila terminate con l'esito GOAL, a conferma di una squadra capace di colpire, ma ancora vulnerabile dietro. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Juventus Udinese pronostico, i precedenti

La storia parla chiaro: la Juventus domina nettamente il bilancio dei confronti con l'Udinese. Su 110 sfide complessive in Serie A, i bianconeri hanno raccolto 74 vittorie, a fronte di 22 pareggi e 14 successi friulani. Il divario si amplia ulteriormente nei match disputati a Torino, dove in 55 incontri si contano 42 affermazioni juventine, 8 vittorie dell'Udinese e 5 pareggi. Negli ultimi dieci incroci allo Stadium la Juventus ha sempre avuto la meglio, fatta eccezione per la stagione 2023/24, quando l'Udinese riuscì a imporsi 0-1 grazie al gol di Giannetti. L'ultimo precedente risale invece alla scorsa stagione, con il successo della Juve per 2-0 firmato da Nico Gonzalez e Vlahovic.

Pronostico marcatore Juventus-Udinese

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus si affida momentaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Contro l'Udinese, il tecnico lombardo dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con l'obiettivo di rendere più incisiva la manovra offensiva attraverso l'impiego di due trequartisti alle spalle della punta. E tra i giocatori più attesi c'è sicuramente, uno dei pochi a salvarsi nella recente sconfitta dell'Olimpico e autore dell'ultimo gol bianconero, realizzato nella trasferta di Champions a Villarreal. La sua vivacità e la capacità di creare superiorità numerica lo rendono il candidato ideale per trascinare la squadra fuori dal momento difficile. Sarà ancora lui l'uomo chiave? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Udinese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 29 ottobre alle 18:30 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

