Pronostico Juventus-Udinese, basterà l'esonero di Tudor per reagire?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Mercoledì alle 18.30 l'Allianz Stadium ospita Juventus-Udinese. C'è grande curiosità, visto che sarà la prima gara dei bianconeri dopo l'esonero di Igor Tudor. In panchina ci sarà momentaneamente Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, a cui spetta il compito non semplice di ridare fiducia e compattezza a una squadra reduce da cinque pareggi e tre sconfitte consecutive.

Pronostico Juventus-Udinese quote


Periodo nerissimo per la Juventus. I bianconeri arrivano da due sconfitte consecutive in Serie A, contro Como e Lazio, dopo una serie di tre pareggi di fila con Verona, Atalanta e Milan. Ma il dato più preoccupante resta quello offensivo: sono ormai tre le partite senza reti segnate, sintomo di una crisi che va ben oltre i risultati. Dall'altra parte, l'Udinese sembra aver ritrovato un po' di fiducia grazie al successo nell'ultimo turno, il primo dalla vittoria di Pisa di inizio settembre. I friulani arrivano da quattro gare di fila terminate con l'esito GOAL, a conferma di una squadra capace di colpire, ma ancora vulnerabile dietro. E nelle quote Juventus-Udinese, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Juventus-Udinese: GOAL
eurobet2.00info
snai2.00info
betsson2.10info
netbet2.08info
Juventus Udinese pronostico, i precedenti


La storia parla chiaro: la Juventus domina nettamente il bilancio dei confronti con l'Udinese. Su 110 sfide complessive in Serie A, i bianconeri hanno raccolto 74 vittorie, a fronte di 22 pareggi e 14 successi friulani. Il divario si amplia ulteriormente nei match disputati a Torino, dove in 55 incontri si contano 42 affermazioni juventine, 8 vittorie dell'Udinese e 5 pareggi. Negli ultimi dieci incroci allo Stadium la Juventus ha sempre avuto la meglio, fatta eccezione per la stagione 2023/24, quando l'Udinese riuscì a imporsi 0-1 grazie al gol di Giannetti. L'ultimo precedente risale invece alla scorsa stagione, con il successo della Juve per 2-0 firmato da Nico Gonzalez e Vlahovic.

Pronostico marcatore Juventus-Udinese


Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus si affida momentaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Contro l'Udinese, il tecnico lombardo dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con l'obiettivo di rendere più incisiva la manovra offensiva attraverso l'impiego di due trequartisti alle spalle della punta. E tra i giocatori più attesi c'è sicuramente Francesco Conceiçao, uno dei pochi a salvarsi nella recente sconfitta dell'Olimpico e autore dell'ultimo gol bianconero, realizzato nella trasferta di Champions a Villarreal. La sua vivacità e la capacità di creare superiorità numerica lo rendono il candidato ideale per trascinare la squadra fuori dal momento difficile. Sarà ancora lui l'uomo chiave? Nelle scommesse Juventus-Udinese, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Udinese: CONCEICAO SEGNA
williamhill3.19info
bet3653.25info
vincitu3.55info
bwin3.30info
Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Udinese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 29 ottobre alle 18:30 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

