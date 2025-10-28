La Juve sceglie Spalletti, manca solo la firma. Martinez indagato: le top news delle 22

Luciano Spalletti e la Juventus sono sempre più vicini a dirsi sì. L’ex commissario tecnico della Nazionale è il prescelto dalla dirigenza bianconera per prendere il posto che fino a ieri è stato di Igor Tudor: positivi gli ultimi confronti, nonostante alcuni contatti con Palladino e anche Mancini. La firma è attesa nelle prossime ore, al massimo entro la giornata di domani a meno di sorprese, anche se con l’Udinese andrà in panchina Brambilla, tecnico dell’Under 23.

Da un ct all’altro, a Bergamo avvistato Gennaro Gattuso, in tribuna per assistere ad Atalanta-Milan. Presenta anche Stephen Pagliuca, co-owner della formazione nerazzurra, mentre la vedrà in tv col sorriso Antonio Conte, che dopo l’1-0 del suo Napoli al Lecce grazie alla rete di Camarda: “Qualcuno dice che beneficiamo di tutti questi infortuni, qui siamo all’assurdo”, ha detto l’allenatore campione d’Italia in carica, costretto a fare a meno anche di Lang e Politano nel corso della gara del Via del Mare.

Da Milano arrivano sviluppi - obbligati - in merito all’evento che ha coinvolto Josep Martinez: il portiere dell’Inter è indagato per omicidio colposo, dopo aver investito un anziano in carrozzina, morto sul colpo, a pochi chilometri dalla Pinetina. Si tratta di un passaggio necessario per consentire le opportune verifiche ai Carabinieri e agli organi inquirenti.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, non ha preso benissimo l’uscita di Gerry Cardinale: “Negli Usa nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce”, aveva dichiarato il fondatore di RedBird, proprietario del Milan. Pronta la replica del numero uno sardo: “L’ottavo club per tifosi della Serie A merita rispetto, e magari qualcuno negli Stati Uniti tifa più Cagliari che Milan”. La Lazio dovrà fare a meno dei propri tifosi a Pisa: trasferta vietata, nonostante il settore ospiti fosse sold out da venerdì.