Quote risultato esatto Napoli Juventus

Questa sera, alle 20.45, il Maradona accende i riflettori sul big match della 14esima giornata: Napoli-Juventus. La squadra di Antonio Conte parte favorita secondo i bookmakers, ma i bianconeri guidati da Luciano Spalletti promettono battaglia, determinati a non perdere altri punti e a restare agganciati alle zone alte della classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Juventus: 1-1 5.80 info 5.40 info 5.75 info 5.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info

Quote risultato esatto Napoli Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria degli azzurri per. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito per diversi motivi. Innanzitutto, tra le mura amiche il Napoli di Conte è la miglior squadra del campionato, come confermano i numeri. Inoltre, negli ultimi quattro confronti tra le due squadre al Maradona, il match si è concluso con questo stesso punteggio ben tre volte, rendendo il 2-1 un esito ritenuto realistico e probabile dagli appassionati di scommesse.

Pronostico risultato esatto Napoli-Juventus: 2-1 10.00 info 9.55 info 10.00 info 9.80 info

Quote risultato esatto Napoli-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Napoli-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, ma al tempo stesso ricca di emozioni e di gol: 4 delle ultime 5 sfide tra le due squadre al Maradona sono terminate con esito "gol" e un totale di 16 reti segnate, una media di 3,2 gol a partita, a conferma di confronti sempre vivaci e spettacolari.

Napoli-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.36 info 2.28 info 2.36 info 2.30 info

