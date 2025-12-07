Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Napoli Juventus

Quote risultato esatto Napoli Juventus
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera, alle 20.45, il Maradona accende i riflettori sul big match della 14esima giornata: Napoli-Juventus. La squadra di Antonio Conte parte favorita secondo i bookmakers, ma i bianconeri guidati da Luciano Spalletti promettono battaglia, determinati a non perdere altri punti e a restare agganciati alle zone alte della classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Juventus: 1-1
admiralbet5.80info
starcasino5.40info
snai5.75info
starvegas5.60info
Quote risultato esatto Napoli Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Juventus più giocato online: si tratta della vittoria degli azzurri per 2-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito per diversi motivi. Innanzitutto, tra le mura amiche il Napoli di Conte è la miglior squadra del campionato, come confermano i numeri. Inoltre, negli ultimi quattro confronti tra le due squadre al Maradona, il match si è concluso con questo stesso punteggio ben tre volte, rendendo il 2-1 un esito ritenuto realistico e probabile dagli appassionati di scommesse.

Pronostico risultato esatto Napoli-Juventus: 2-1
bet36510.00info
betflag9.55info
eurobet10.00info
williamhill9.80info
Quote risultato esatto Napoli-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Napoli-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, ma al tempo stesso ricca di emozioni e di gol: 4 delle ultime 5 sfide tra le due squadre al Maradona sono terminate con esito "gol" e un totale di 16 reti segnate, una media di 3,2 gol a partita, a conferma di confronti sempre vivaci e spettacolari.

Napoli-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
bwin2.36info
planetwin3652.28info
lottomatica2.36info
domusbet2.30info

