Inter, Chivu non sottovaluta il Liverpool: "Non mi fido nonostante il momento complicato"

Domani l'Inter ospita il Liverpool per la 6^ giornata della Fase Campionato di Champions League. Nel pre-partita ha parlato per i nerazzurri l'allenatore Cristian Chivu, che si è espresso anche ai microfoni ufficiali del club.

La guida tecnica dell'Inter si proietta alla sfida e vuole evitare di sottovalutare il Liverpool, nonostante lo stato di crisi in cui versa: "Io non mi fido del momento complicato, hanno giocatori in grado di superare qualsiasi momento e una rosa in grado di essere all'altezza di questa competizione. Poi parliamo del Liverpool che è una delle squadre più titolate e importanti del calcio mondiale, quindi sappiamo che non sarà facile. Sappiamo delle difficoltà che questa competizione ci dà quando affrontiamo squadre come questa".

Conclusione per Chivu con un commento sui dati statistici, che vedono sia Inter che Liverpool come due squadre produttive, analizzando gli xG: "Gli expected goals vanno trasformati in goals, questo credo sia la chiave di quello che si cerca di creare in una partita".