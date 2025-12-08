Udinese-Genoa 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli (28' st Ehizibue), Ekkelenkamp (41' st Iker Bravo), Karlstrom, Piotrowski (41' st Lovric), Zemura (15' Rui Modesto); Zaniolo, Davis (28' st Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Kristensen, Miller. All.: Malecki (Runjaic squalificato).
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (31' st Messias), Masini, Thorsby, Aaron Martin; Colombo (31' st Ekhator), Vitinha (18' st Ekuban). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Onana, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All.: De Rossi
Arbitro: Maresca
Marcatori: 34' Malinovskyi rig. (G), 20' st Piotrowski (U), 38' st Norton-Cuffy (G)
Ammoniti: Karlstrom (U)