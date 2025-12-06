Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa

Domenica, alle 18.00, all'Olimpico andrà in scena un anticipo di quello che sarà anche uno dei quarti di finale di Coppa Italia: Lazio-Bologna.

Pronostico Lazio-Bologna quote

La Lazio arriva in un momento di crescente fiducia. La vittoria in Coppa Italia contro il Milan ha dato nuova linfa alla squadra di Sarri, capace di vendicare il ko di San Siro grazie anche al sostegno di un Olimpico tornato fortino inespugnabile: quattro successi consecutivi in casa, con sei gol realizzati e nessuno subito, testimoniano la solidità ritrovata dei biancocelesti. Dall'altra parte il Bologna è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Cremonese, ma ha immediatamente rialzato la testa superando il Parma negli ottavi di Coppa Italia. La formazione di Italiano, però, deve ora rimettere il focus sulla Serie A, dove lontano dal Dall'Ara sta viaggiando con numeri importanti: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro trasferte.

Lazio Bologna pronostico, i precedenti

La storia tra Lazio e Bologna conta 163 precedenti, un bilancio sorprendentemente favorevole - seppur di poco - ai rossoblù, avanti con 61 vittorie contro le 58 dei biancocelesti, oltre a 44 pareggi. Guardando però alle sfide disputate all'Olimpico, il quadro si ribalta: in 82 incontri, la Lazio ha conquistato 42 successi, con 24 pareggi e solo 16 vittorie del Bologna. Negli ultimi anni il fattore casa ha pesato ancora di più, con i biancocelesti capaci di vincere sei degli ultimi sette confronti interni. Il Bologna, invece, ha sbancato l'Olimpico una sola volta nell'ultimo decennio, con un 1-2 nel 2024 firmato El Azzouzi e Zirkzee. L'ultimo incrocio in ordine di tempo risale alla scorsa stagione, quando la Lazio si impose 3-0 grazie alle reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru.

Pronostico marcatore Lazio-Bologna

Tra i possibili protagonisti della sfida, il nome che spicca è inevitabilmente quello di Ciro Immobile. Dopo oltre cento giorni di stop, l'attaccante è tornato a disposizione di Italiano e ha già messo minuti nelle gambe nello spezzone finale della gara di Coppa Italia vinta contro il Parma. Il suo ritorno all'Olimpico, però, avrà un sapore speciale: qui Immobile ha costruito una fetta enorme della propria carriera, collezionando 340 presenze e segnando 207 gol con la maglia biancoceleste in otto anni di storia condivisa. Domenica, per la prima volta, entrerà in quello stadio da avversario, un dettaglio che rende la sua presenza uno dei temi più affascinanti e carichi di significato dell'intera partita.

Dove vedere Lazio-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Bologna è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 7 dicembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

