Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi

Domenica sera al Maradona va in scena Napoli-Juventus, big match della 14esima giornata.

Pronostico Napoli-Juventus quote

Ilsembra essersi lasciato alle spalle il periodo di crisi e arriva alla sfida in netta ripresa: due vittorie consecutive, culminate con l'impresa in casa della capolista Roma, hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di tornare al comando e ritrovare certezze. In campionato, il Maradona è diventato un vero fortino: 16 punti su 18 disponibili, frutto di un pareggio (contro il Como) e solo vittorie. Di fronte ci sarà unachiamata a un test di grande maturità: la formazione di Luciano Spalletti non può permettersi di rallentare ancora se vuole restare agganciata alle zone alte della classifica. I numeri in trasferta, però, non aiutano: solo una vittoria nelle ultime cinque gare lontano da Torino, con 2 sconfitte, 2 pareggi e appena 5 gol segnati in 6 partite. Un trend da invertire in un palcoscenico tra i più complicati del campionato. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Napoli-Juventus: OVER 0,5 1.10 info 1.10 info 1.09 info 10.00 info

Napoli Juventus pronostico, i precedenti

La storia tra Napoli e Juventus conta 184 precedenti, con un bilancio che pende nettamente dalla parte bianconera: 85 vittorie, contro le 48 degli azzurri e 51 pareggi. Eppure, negli ultimi anni, il Maradona ha raccontato tutt'altra storia. In casa, infatti, il Napoli domina il confronto diretto: sette vittorie consecutive e un successo juventino che manca addirittura dal 2019, quando finì 1-2 con le reti di Pjanic ed Emre Can, mentre Callejon accorciò per gli azzurri. A conferma di sfide sempre vibranti, in sette delle ultime otto gare giocate a Napoli entrambe le squadre sono andate a segno, una costante che racconta partite aperte e ricche di emozioni. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione e si è concluso 2-1 per il Napoli: vantaggio bianconero firmato Kolo Muani, rimonta partenopea griffata Anguissa e Lukaku.

Pronostico marcatore Napoli-Juventus

Tra i possibili protagonisti di Napoli-Juventus spicca il nome di, faro e uomo decisivo della Juventus di Luciano Spalletti. Il talento turco, ormai punto di riferimento dell'attacco bianconero, ha firmato 4 gol in campionato, tutti allo Stadium, senza ancora trovare la gioia personale lontano da casa. Il palcoscenico del Maradona, però, potrebbe essere il momento ideale per rompere questo tabù: una sfida scudetto, un'atmosfera caldissima e la possibilità di lasciare un segno pesante in una notte che può cambiare la stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Juventus: YILDIZ SEGNA 4.80 info 4.06 info 4.33 info 4.20 info

Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 7 dicembre alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

