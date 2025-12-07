Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Lazio Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera, alle 18.00, lo Stadio Olimpico ospita il match tra Lazio e Bologna. I padroni di casa partono leggermente favoriti secondo i bookmakers, ma le quote molto equilibrate lasciano intuire una partita tutt'altro che scontata, pronta a riservare emozioni e sorprese fino al fischio finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Bologna: 2-2
williamhill17.00info
netwin19.00info
admiralbet18.75info
eurobet18.00info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Lazio Bologna, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Bologna più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questa soluzione perché entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato e non possono più permettersi passi falsi. Il Bologna sta vivendo una stagione generalmente migliore rispetto alla Lazio, ma i padroni di casa possono contare sulla spinta del pubblico dell'Olimpico e rendere la sfida tesa ed equilibrata.

Pronostico risultato esatto Lazio-Bologna: 1-1
bet3656.00info
vincitu5.90info
leovegas5.50info
netbet5.90info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Lazio-Bologna, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Bologna è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara estremamente equilibrata, dove difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare.

Lazio-Bologna quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
lottomatica2.25info
planetwin3652.25info
marathonbet2.39info
sisal2.30info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
