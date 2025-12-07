Quote risultato esatto Lazio Bologna

Questa sera, alle 18.00, lo Stadio Olimpico ospita il match tra Lazio e Bologna. I padroni di casa partono leggermente favoriti secondo i bookmakers, ma le quote molto equilibrate lasciano intuire una partita tutt'altro che scontata, pronta a riservare emozioni e sorprese fino al fischio finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Bologna: 2-2 17.00 info 19.00 info 18.75 info 18.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.042 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio Bologna, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questa soluzione perché entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato e non possono più permettersi passi falsi. Il Bologna sta vivendo una stagione generalmente migliore rispetto alla Lazio, ma i padroni di casa possono contare sulla spinta del pubblico dell'Olimpico e rendere la sfida tesa ed equilibrata.

Pronostico risultato esatto Lazio-Bologna: 1-1 6.00 info 5.90 info 5.50 info 5.90 info

Quote risultato esatto Lazio-Bologna, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara estremamente equilibrata, dove difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare.

Lazio-Bologna quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.25 info 2.25 info 2.39 info 2.30 info

