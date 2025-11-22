Il 'napoletano' Chivu: "Lautaro ha la cazzimma, è completo a livello internazionale"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa della vigilia del derby contro il Milan si è soffermato a parlare di Lautaro Martinez, elogiando il suo capitano anche con un termine del dialetto napoletano (qui tutte le dichiarazioni dell'allenatore in vista del derby).

Lautaro come sta in questo momento? Cosa può offrire Inter-Milan come spettacolo?

"Il calcio italiano è sempre affascinante e bello perchè è quello più difficile da affrontare. All'estero forse c'è più spensieratezza ma non vuol dire che la Serie A ha qualcosa in meno, è solo una sensazione. Qui si parla spesso della fase difensiva e dei gol subiti e forse all'estero su questo non ci si sofferma più di tanto. Però è bello è complicato. Tutti la preparano al meglio la partita. Lautaro ha sempre quell'esperienza e cazzimma per capire dove si deve mettere. Porta anche la pressione con cattiveria e intensità. Per me è un attaccante completo a livello internazionale. Ha fatto tanti gol ed è completo, può migliorare anche lui e siamo felici di averlo anche come capitano e attaccante".

Il derby di Milano è anche tradizione, lei non ha optato per il ritiro. Come nasce questa idea?

"Il ritiro non mi garantisce una vittoria (ride ndr). Non è il ritiro che mi crea dal punto di vista emotivo una certa tranquillità. La mia è una scelta per dare più tempo libero con le famiglie visto che giochiamo molto e abbiamo un campionato affollato. Poi io parlo anche della responsabilità dei ragazzi e del gruppo che a casa riposano come se fossero in ritiro. La mia scelta non vuol dire che io abbia ragione. Sicuramente non voglio dare comfrot alla mia coscienza. Io sono a posto così, devo creare confort mentale ai ragazzi".