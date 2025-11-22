Serie A, la classifica aggiornata: la Juve resta sesta. La Fiorentina aggancia il Verona

La pareggite prende anche Luciano Spalletti. Per la terza partita consecutiva (su quattro complessive col nuovo allenatore) la Juventus non va oltre il segno X, Champions compresa. Occasione sprecata per agganciare le prime posizioni, con la zona Champions che dista 2 punti e il primo posto 4. Distanze che si allungheranno inevitabilmente con il derby Inter-Milan alle porte.

Fiorentina che resta all'ultimo posto in classifica, sebbene agganciando il Verona. Prosegue la striscia "mai una gioia": zero vittorie in 12 partite, ma con l'arrivo di Paolo Vanoli si è già vista una reazione, con due pareggi in altrettante partite. Di seguito la classifica aggiornata e il quadro della giornata:

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta (22 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Parma (23 novembre ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Roma (23 novembre ore 15, DAZN)

Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)

Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)

Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 24

2. Roma 24

3. Bologna 24

4. Milan 22

5. Napoli 22

6. Juventus 20

7. Como 18

8. Sassuolo 16

9. Lazio 15

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Lecce 10

16. Pisa 9

17. Parma 9

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao e Pulisic (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Soulé (Roma), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)