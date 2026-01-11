"Più forti di tutto. Azzurri obbligati a vincere": Il Mattino in prima pagina lancia il Napoli
"Più forti di tutto": apre così Il Mattino in edicola oggi, domenica 11 gennaio, in merito alla sfida in programma questa sera fra Inter e Napoli. Scrive il quotidiano, lanciando gli azzurri di Antonio Conte: "Missione San Siro. Stasera (20.45) il Napoli sfida l'Inter capolista, non ci sarà Neres. Azzurri obbligati a vincere".
Nell'articolo a firma di Bruno Majorano poi, si legge un auspicio nel titolo scelto dal giornalista: "Un match che riaccenda la luce". Ricordiamo che nella partita di oggi l'Inter partirà con 4 punti in più dei rivali.
Nel pomeriggio il Milan avrà la possibilità di agganciare, almeno momentaneamente, i nerazzurri, mettendo pressione a loro ed ai partenopei in caso di successo al Franchi contro la Fiorentina.
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
