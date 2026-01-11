“Vietato perdere” scrive il Corriere della Sera in prima pagina sulla sfida Inter-Napoli

Sale l’attesa per la super sfida di questa sera tra l’Inter ed il Napoli, in programma alle 20:45 nella cornice di San Siro e valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida del Meazza può già valere un pezzettino di Scudetto, perché i nerazzurri con una vittoria allungherebbero a 7 punti sulla formazione allenata da Antonio Conte, che per l’occasione dovrà rinunciare all’infortunato David Neres.

Chi guarderà con attenzione sarà Massimiliano Allegri ed il suo Milan, che prima dovranno però passare dal Franchi, attesi questo pomeriggio alle 15:00 da una Fiorentina che è reduce da due vittorie consecutive in casa.

La giornata si è aperta ieri con due pareggi: 2-2 tra Udinese e Pisa, 1-1 invece quello maturato al Sinigaglia tra il Como e il Bologna. Nel pomeriggio la Roma batte in casa il Sassuolo e torna terza. In serata, infine, terzo successo di fila per l’Atalanta, che batte 2-0 il Torino.