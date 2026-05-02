Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo

Tutto pronto a San Siro: l'Inter è a un passo dal conquistare il suo 21esimo Scudetto. La squadra guidata da Cristian Chivu ospita il Parma con un obiettivo chiarissimo: vincere e festeggiare aritmeticamente il titolo davanti al proprio pubblico.

Pronostico Inter-Parma quote

Lo stato di forma sorride all', che a San Siro ha costruito gran parte del proprio dominio: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide casalinghe, con l'unico passo falso contro l'Atalanta. Dopo il pari dell'ultimo turno, i nerazzurri tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di riprendere subito la marcia, forti del miglior attacco del campionato con 80 reti complessive, ben 47 delle quali segnate tra le mura amiche.

Il Parma si presenta invece all'appuntamento con serenità: le due vittorie consecutive hanno permesso alla squadra di Cuesta di salire a quota 42 punti, un bottino che, pur non essendo ancora aritmetico, profuma di salvezza. Determinante il rendimento in trasferta, con i gialloblù capaci di perdere soltanto una delle ultime cinque gare lontano dal Tardini, segnale di solidità e fiducia nei propri mezzi. E nelle Inter-Parma, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

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Inter Parma pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Parma raccontano una storia lunga e ricca di equilibrio, almeno a tratti: sono 69 gli incroci complessivi, con i nerazzurri avanti grazie a 30 vittorie contro le 19 dei crociati e 20 pareggi. Anche la storia recente sorride all'Inter, imbattuta dal 2018 (0-1 a San Siro) e capace di raccogliere 6 successi e 3 pareggi nelle ultime 9 sfide.

L'ultimo confronto diretto risale alla gara d'andata al Tardini, vinta 2-0 dai nerazzurri grazie alle reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram. Limitando però lo sguardo alle sfide di Serie A giocate a San Siro, il Parma ha spesso saputo tenere testa ai milanesi: nelle ultime cinque si contano tre pareggi e una vittoria per parte, a conferma di un confronto tutt'altro che scontato.

Pronostico marcatore Inter-Parma

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Parma spicca il nome di. Dopo un periodo complicato a metà stagione, l'attaccante francese è tornato a essere decisivo, trascinando i nerazzurri a suon di gol. La rete messa a segno nell'ultimo turno contro il Torino gli ha permesso di raggiungere quota 50 gol con la maglia dell'Inter, confermando il suo peso specifico nell'economia offensiva della squadra. Thuram va a segno da quattro partite consecutive e nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 3 maggio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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