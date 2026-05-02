Inter-Parma, le probabili formazioni: Chivu al match point scudetto con Lautaro titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Parma (Domenica 3 maggio, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

Può essere la notte dello scudetto per l’Inter. I nerazzurri vincendo contro il Parma domenica si laureerebbero campioni d’Italia con tre giornate di anticipo. Chivu dovrebbe scegliere Sommer in porta, difesa a tre composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco esterni, Barella, Zielinski e Mkhitaryan in mezzo. Davanti favoriti per una maglia da titolare Thuram e Lautaro Martinez, di rientro dall'infortunio. Il Toro si è allenato in gruppo negli ultimi giorni e ha così superato Pio Esposito per la maglia da titolare al fianco del francese. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva il Parma

Mister Carlos Cuesta si muove nel segno della continuità in vista della gara contro l’Inter, confermando l’undici titolare visto anche contro il Pisa. In porta andrà Suzuki, difeso dal terzetto composto da Circati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra. Capitan Delprato proseguirà nel suo ruolo di quinto di destra, mentre a sinistra agirà Valeri. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. In attacco ancora spazio al tandem Strefezza-Pellegrino. (da Parma, Edoardo Mammoli)