Mourinho frena ancora (2-2): al Porto di Farioli stasera basta un punto per il titolo
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Il Benfica di José Mourinho frena pareggiando 2-2 contro il Famalicao, abile a rimontare dopo l'iniziale doppio svantaggio maturato nei primi 20 minuti di gara. In 11 minuti però, fra il 67' ed il 78', il Benfica ha subito due reti dopo essere rimasto in 10 contro 11 per l'espulsione di Otamendi. Dato questo risultato, al Porto di Francesco Farioli stasera contro l'Alverca (calcio d'inizio alle 21.30) basterà un punto per vincere il campionato portoghese.
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