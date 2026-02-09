Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"

Primo marcatore nel 5-0 dell’Inter in casa del Sassuolo, Yann Bisseck ha commentato la partita ai microfoni di Sport Mediaset: “Non era così facile come sembra, soprattutto i primi 10-15 minuti eravamo un po’ in difficoltà, ma in questa stagione siamo molto forti nella testa. Siamo sempre in partita, l’abbiamo sbloccata e poi con la nostra qualità possiamo far male all’avversario”.

Ora otto punti di vantaggio sul Milan.

“Noi non pensiamo a questo, ma a fare le nostre cose per bene. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altri. Se continuiamo così possiamo fare una grande stagione”.

Ora c’è Inter-Juve, un po’ di voglia di rivalsa per l’andata?

“Dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto noi e cosa hanno fatto noi. Dobbiamo migliorare, ma penso che non siamo la stessa squadra: siamo migliorati tanto, dobbiamo dimostrarlo in campo”.