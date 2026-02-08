Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"

Undici vittorie nelle ultime dodici gare giocate in campionato: l'Inter risponde al Napoli e si riporta a +9 dagli azzurri, oltre che a +8 dal Milan, in attesa che i rossoneri recuperino la gara contro il Como. Netto 5-0 rifilato al Sassuolo, che pure non aveva demeritato nel primo tempo: troppo forte l'onda nerazzurra quando i ragazzi di Chivu premono sull'acceleratore. A segno Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique, con una prestazione super di Dimarco, autore di ben tre assist.

La partita: due gol già nel primo tempo

Non passa nemmeno un minuto e Kone va subito vicinissimo al gol, ma Dimarco salva sul suo inserimento, con Sommer battuto. L'Inter risponde con Luis Henrique: destro forte da posizione defilata, Muric attento. Da qui nasce il corner dal quale arriva il gol di Bisseck, sul cross di Dimarco, approfittando di un'uscita incerta di Muric. Lo stesso Dimarco sfiora prima il raddoppio con un sinistro a fil di palo, per poi centrare la traversa su punizione, da posizione impossibile. Sassuolo vivo, ma al 28' ecco il bis: ennesimo assist di Dimarco, che con un preciso traversone trova Thuram al centro dell'area, lesto a fare 2-0. Thorstvedt la riaprirebbe, ma il VAR gli nega la gioia per un fuorigioco precedente di Lauriente. Inter avanti 2-0 al 45'.

Lautaro, Akanji e Luis Henrique: l'Inter dilaga

L'Inter fa 3-0 al 50': a segno anche Lautaro Martinez. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, imperfetto il rinvio di testa da parte di Idzes, la palla arriva all'argentino che controlla di petto e scarica un gran sinistro in porta. Sassuolo tramortito. Passano quattro minuti, ennesimo cross al bacio di Dimarco da corner, altra uscita imprecisa di Muric, Akanji da due passi appoggia in rete per il 4-0. Proteste eccessive di Matic, che viene espulso. Ancora Inter: Thuram colpisce il palo da posizione defilata. L'ultima parte del match è di pura gestione da parte degli ospiti, con il gran destro al volo di Luis Henrique nel finale (sull'ennesima uscita sbagliata da Muric) che è la ciliegina sulla torta di una serata da incorniciare.

Inter, Chivu: "Maturità per come capiamo i momenti della gara"

Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, a fine gara ai microfoni di DAZN: "Testimonia la nostra crescita e maturità, di capire i momenti della partita, di saper reggere la pressione dell'avversario nei primi minuti e della concretezza trovata sottoporta. Piccoli dettagli che fanno la differenza. Nei primi minuti il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo capire i momenti, stare in partita, fare gol e raddoppiare. Continuiamo a lavorare, a rimanere con i piedi per terra, il campionato è ancora lungo, ci sono tante squadre in ballo. Abbiamo questa voglia matta di essere competitivi, lo facciamo con fame e la capacità di gestire le energie".