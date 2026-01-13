Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30
di Lorenzo Zoppi

Martedì sera il Napoli torna in campo al Maradona per il recupero della 16esima giornata di campionato, ospitando il Parma in una sfida dal peso specifico importante.

Pronostico Napoli-Parma quote


Il pareggio di San Siro ha restituito fiducia e consapevolezza al Napoli. Rimontare per due volte la capolista in casa sua e chiudere sul 2-2 rappresenta una chiara prova di forza per la squadra di Conte, che mantiene così aperti tutti gli scenari nella corsa al vertice. Al Maradona gli azzurri restano imbattuti, anche se nelle ultime quattro gare interne sono arrivati due pareggi e due vittorie. Arriva con il morale alto anche il Parma, reduce dal fondamentale successo esterno contro il Lecce: tre punti pesanti che hanno permesso alla squadra di Cuesta di allontanarsi dalla zona retrocessione e affrontare il recupero con maggiore serenità. Lontano dal Tardini, inoltre, i crociati si confermano avversario ostico, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro trasferte. E nelle quote Napoli-Parma, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Napoli-Parma: OVER 2,5
starcasino1.83info
vincitu1.82info
williamhill1.85info
netbet1.83info
Napoli Parma pronostico, i precedenti


I precedenti sorridono complessivamente al Napoli. Nei 50 confronti totali col Parma, i partenopei conducono con 23 vittorie, contro le 16 dei crociati e 11 pareggi. Anche le sfide più recenti confermano il trend favorevole al Napoli, vincente in tre delle ultime quattro gare, con un solo pareggio. Anche al Maradona il bilancio resta dalla parte degli azzurri: nelle ultime dieci sfide casalinghe, infatti, sono arrivate sei vittorie del Napoli, ma anche quattro successi del Parma. L'ultimo incrocio a Fuorigrotta, nella scorsa stagione, è stato tutt'altro che semplice per i padroni di casa: il Parma passò in vantaggio con Bonny, prima della rimonta azzurra nei minuti finali firmata Lukaku e Anguissa, per il definitivo 2-1.

Pronostico marcatore Napoli-Parma


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Napoli e Parma spicca il nome di Eljif Elmas. Tornato centrale nello scacchiere di Conte a causa delle numerose defezioni nel reparto offensivo azzurro, il macedone sta rispondendo con continuità e prestazioni di alto livello. L'ultima, a San Siro contro l'Inter, lo ha visto protagonista con l'assist per il gol del momentaneo 1-1 firmato McTominay. Anche nel recupero contro il Parma Elmas dovrebbe agire alle spalle di Højlund e i precedenti sorridono al classe '99, che ha trovato la rete nelle ultime due sfide contro i crociati. E nelle scommesse Napoli-Parma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Parma: ELMAS SEGNA
snai3.65info
bet3653.50info
admiralbet4.10info
netwin4.50info
Dove vedere Napoli-Parma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Parma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 14 gennaio alle 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

