Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro

Archiviato il pareggio contro il Napoli, l'Inter torna subito in campo nel recupero della 16esima giornata di campionato. A San Siro arriva il Lecce, alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

Pronostico Inter-Lecce quote

L'arriva al recupero dopo aver registrato il primo pareggio stagionale. Un punto, quello col Napoli, che ha consentito comunque alla squadra di Chivu di mantenere tre lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Davanti al proprio pubblico, i nerazzurri restano la miglior squadra del campionato, con 22 punti conquistati in 10 partite. Situazione opposta per il, che nelle ultime quattro gare ha raccolto soltanto un successo, subendo tre sconfitte e avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione, ora a soli tre punti. Anche lontano dal Via del Mare i risultati non sorridono ai salentini: se il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus ha ridato un po' di morale, nelle precedenti quattro trasferte erano arrivate tre sconfitte. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Lecce: NOGOAL 1.40 info 1.43 info 1.44 info 1.40 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter Lecce pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Lecce parlano chiaro: nei 42 confronti complessivi, i nerazzurri guidano con 31 vittorie, 7 pareggi e solo 4 successi dei salentini. La storia recente è ancor più a senso unico: negli ultimi cinque scontri diretti l'Inter ha sempre vinto, segnando 14 gol e senza subirne alcuno. A San Siro, i nerazzurri hanno ottenuto tre 2-0 consecutivi contro il Lecce e, in generale, vantano 11 vittorie casalinghe di fila dal 2001. L'ultimo successo dei salentini in trasferta a Milano risale infatti alla stagione 2000/01, con l'1-0 firmato Vugrinec.

Pronostico marcatore Inter-Lecce

Tra i protagonisti più attesi della sfida tra Inter e Lecce c'è sicuramente. Rimasto a secco nella partita contro il Napoli, il Toro si ritrova di nuovo al centro del dibattito sull'incisività nelle gare che contano. Pochi giorni dopo però avrà l'occasione di rispondere sul campo, affrontando un Lecce che storicamente gli porta fortuna: nelle ultime tre sfide contro i salentini, infatti, l'argentino ha messo a segno quattro gol e un assist. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Lecce: MARTINEZ SEGNA 1.90 info 1.77 info 1.66 info 1.77 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Lecce in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 14 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: