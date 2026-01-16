Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato

Dopo aver conquistato il titolo di campione d'inverno, l'Inter torna in campo per la 21esima giornata di Serie A, affrontando al Bluenergy Stadium un'Udinese pronta a complicare i piani dei nerazzurri.

Pronostico Udinese-Inter quote

L'arriva alla sfida con uno stato di forma invidiabile: negli ultimi due mesi il cammino in campionato è quasi perfetto, con un rendimento in trasferta addirittura superiore rispetto alle gare casalinghe. I nerazzurri hanno collezionato cinque vittorie consecutive fuori casa, realizzando 9 gol e subendone appena 2, dimostrando solidità e continuità. Dall'altra parte, l'di Runjaic cerca di ritrovare un successo interno dopo più di un mese. La squadra friulana ha pareggiato le ultime due partite casalinghe, ma in stagione ha già battuto squadre di alto livello come Napoli e Atalanta, confermando di poter creare difficoltà a qualsiasi avversario. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Udinese-Inter: OVER 2,5 1.70 info 1.69 info 1.68 info 1.67 info

Udinese Inter pronostico, i precedenti

I precedenti storici sorridono nettamente all'Inter. Nei 120 confronti complessivi con l'Udinese, i nerazzurri guidano il bilancio con 63 vittorie, contro le 25 dei friulani e 32 pareggi. Il dominio dei milanesi si conferma anche negli scontri più recenti: l'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide, sebbene nell'ultimo confronto, disputato a San Siro nel girone d'andata, sia stata l'Udinese a imporsi con un clamoroso 2-1, rimontando il gol iniziale di Dumfries con le reti di Davis e Atta. L'ultima gara giocata in Friuli, invece, ha visto trionfare i nerazzurri per 3-2 grazie al gol di Frattesi e alla doppietta di Lautaro Martinez, mentre per l'Udinese avevano segnato Kabasele e Lucca.

Pronostico marcatore Udinese-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca. Rimasto a riposo per gran parte dell'ultima partita contro il Lecce, il capocannoniere del campionato è pronto a riprendersi sulle spalle il reparto offensivo nerazzurro. L'argentino vanta numeri impressionanti contro l'Udinese: 4 reti nelle ultime cinque sfide di campionato e una doppietta nell'ultima trasferta giocata a Udine, a conferma della sua capacità di incidere contro i friulani. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Inter: LAUTARO MARTINEZ SEGNA 1.95 info 2.20 info 2.00 info 2.20 info

Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 17 gennaio alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

