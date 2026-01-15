Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia

La 21esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo dell'Arena Garibaldi, dove Pisa e Atalanta si affrontano in una sfida dagli obiettivi opposti. Da una parte i toscani in piena corsa salvezza; dall'altra una Dea in fase di risalita e determinata a consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Pronostico Pisa-Atalanta quote

Il di Gilardino occupa l'ultimo posto in classifica e attraversa una fase estremamente complicata, aggravata da un rendimento interno tra i peggiori del campionato: all'Arena Garibaldi sono arrivati appena 6 punti in 10 partite, con un solo gol realizzato e ben 10 incassati. Un trend negativo certificato anche dalle quattro sconfitte consecutive nelle ultime uscite. Di tutt'altro tenore lo stato di forma dell' di Palladino, che sembra aver ritrovato identità e continuità: quattro vittorie nelle ultime cinque gare hanno rilanciato la Dea fino al settimo posto, a sole tre lunghezze dalla zona europea. Un'inversione di rotta evidente rispetto all'avvio di stagione, confermata anche lontano da Bergamo, dove i nerazzurri hanno centrato due successi nelle ultime due trasferte.



Pisa Atalanta pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente all'Atalanta. Nei 27 confronti complessivi tra Pisa e Dea, infatti, i bergamaschi guidano il bilancio con 13 vittorie, contro le 6 dei toscani e 8 pareggi. Un dominio confermato anche dagli scontri diretti più recenti: l'Atalanta ha vinto sei delle ultime sette sfide contro il Pisa, anche se l'ultimo incrocio, nel match d'andata a Bergamo, si è chiuso sull'1-1. In quell'occasione furono l'autogol di Hien e il successivo pareggio firmato da Scamacca a fissare il risultato finale.

Pronostico marcatore Pisa-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida dell'Arena Garibaldi spicca il nome di. L'attaccante dell'Atalanta, dopo aver saltato la trasferta di Bologna ed essere rimasto in panchina per gran parte dell'ultima gara contro il Torino, è tornato decisivo subentrando nel finale e servendo l'assist del definitivo 2-0. Un segnale importante in vista del match contro il Pisa, contro cui aveva già trovato la rete nella gara d'andata. La sua fisicità e la capacità di far reparto in area di rigore potrebbero rivelarsi determinanti contro una squadra compatta e chiusa come quella toscana, rendendolo un'arma chiave nello scacchiere di Palladino.



Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 16 gennaio alle 20:45 allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

