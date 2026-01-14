Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni

Giovedì sera alle 20:45, lo Stadio Sinigaglia ospita Como-Milan, ultima gara valida per i recuperi della 16esima giornata di campionato.

Pronostico Como-Milan quote

Ilarriva alla sfida con il Milan forte del pareggio in extremis ottenuto nell'ultima giornata, con il gol di Baturina al 94' che ha evitato quella che sarebbe stata la prima sconfitta stagionale. La squadra di Fàbregas, dopo 20 giornate, resta pienamente in corsa per un piazzamento europeo, rendendo il confronto contro i rossoneri ancora più significativo. Dall'altra parte, ildi Allegri è reduce da due pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali agguantato allo scadere contro la Fiorentina. I rossoneri, ora a tre punti dalla vetta, sono chiamati a una trasferta fondamentale per non perdere ulteriore terreno nella corsa al vertice. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Como-Milan: GOAL 1.80 info 1.78 info 1.77 info 1.76 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Como Milan pronostico, i precedenti

I precedenti tra Como e Milan sorridono nettamente ai rossoneri. Nei 34 confronti complessivi, il bilancio vede il Milan avanti con 19 vittorie, contro le 5 del Como e 10 pareggi. Anche la storia recente è tutta dalla parte dei rossoneri, che hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti consecutivi, tre dei quali chiusi sul risultato di 2-1. Per ritrovare un successo dei lariani bisogna tornare addirittura al 1982, quando il Como si impose per 1-0.

Pronostico marcatore Como-Milan

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Como e Milan potrebbe esserci. Complice l'infortunio occorso a Niclas Fullkrug, l'attaccante francese potrebbe tornare titolare dal primo minuto. L'ex Chelsea e Lipsia attraversa un ottimo momento di forma, come dimostrano i tre gol messi a segno nelle ultime due gare, che lo rendono uno degli attaccanti più in forma dello scacchiere di Allegri. L'ultimo centro, pesantissimo, è arrivato al 90' al Franchi e ha permesso ai rossoneri di riacciuffare la Fiorentina allo scadere, evitando una sconfitta che sembrava ormai certa. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Milan: NKUNKU SEGNA 3.60 info 3.60 info 3.15 info 3.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Como-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 15 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: