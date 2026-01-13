Quote risultato esatto Roma Torino

La Roma ospita il Torino in una sfida cruciale che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Torino, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Torino.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Torino: 2-1 9.00 info 8.60 info 8.60 info 8.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Torino, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per. Una scelta che trova diverse spiegazioni nel momento delle due squadre.

La Roma, pur in emergenza a causa delle diverse defezioni, arriva all'appuntamento forte di due vittorie consecutive contro Lecce e Sassuolo e non perde in casa dal 30 novembre. Situazione opposta per il Torino che, nonostante il successo nello scontro diretto di campionato all'Olimpico, ha perso tre delle ultime quattro partite e sta attraversando un momento di grande difficoltà.

Pronostico risultato esatto Roma-Torino: 2-0 6.75 info 6.40 info 6.60 info 6.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Torino, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita in cui la Roma dovrebbe avere il controllo del gioco, sulla scia di quanto mostrato nelle ultime prestazioni. I giallorossi sembrano infatti destinati a prendere in mano il pallino dell'incontro, costringendo il Torino a una gara più difensiva. Alla lunga, la qualità tecnica della squadra di Gasperini potrebbe quindi fare la differenza.

Roma-Torino quote risultato esatto: 1-0/2-0/3-0 2.38 info 2.55 info 2.46 info 2.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: