Quote risultato esatto Roma Torino

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Roma ospita il Torino in una sfida cruciale che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Torino, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Torino.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Torino: 2-1
netwin9.00info
williamhill8.60info
eurobet8.60info
betflag8.60info
fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
fino a 255 euro, con 5€ alla verifica
fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
Quote risultato esatto Roma-Torino, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Torino più giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 2-0. Una scelta che trova diverse spiegazioni nel momento delle due squadre.

La Roma, pur in emergenza a causa delle diverse defezioni, arriva all'appuntamento forte di due vittorie consecutive contro Lecce e Sassuolo e non perde in casa dal 30 novembre. Situazione opposta per il Torino che, nonostante il successo nello scontro diretto di campionato all'Olimpico, ha perso tre delle ultime quattro partite e sta attraversando un momento di grande difficoltà.

Pronostico risultato esatto Roma-Torino: 2-0
snai6.75info
starcasino6.40info
vincitu6.60info
netbet6.60info
Quote risultato esatto Roma-Torino, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Torino è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita in cui la Roma dovrebbe avere il controllo del gioco, sulla scia di quanto mostrato nelle ultime prestazioni. I giallorossi sembrano infatti destinati a prendere in mano il pallino dell'incontro, costringendo il Torino a una gara più difensiva. Alla lunga, la qualità tecnica della squadra di Gasperini potrebbe quindi fare la differenza.

Roma-Torino quote risultato esatto: 1-0/2-0/3-0
bwin2.38info
domusbet2.55info
marathonbet2.46info
starvegas2.90info
