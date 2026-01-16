Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Bari-Juve Stabia, match di domenica valido per il ventesimo turno del torneo cadetto, in programma sabato 17 gennaio alle 19:30.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Ore 20.30 Sampdoria – Virtus Entella
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino - Carrarese
Ore 15.00 Empoli - Südtirol
Ore 15.00 Monza – Frosinone
Ore 15.00 Padova – Mantova
Ore 15.00 Venezia - Catanzaro
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
