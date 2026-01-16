Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi

Dopo il deludente pareggio interno contro il Parma, il Napoli torna immediatamente in campo al Maradona per la 21esima giornata di Serie A, ospitando il Sassuolo.

Pronostico Napoli-Sassuolo quote

Ilarriva da tre pareggi consecutivi, risultati che hanno fatto inevitabilmente perdere terreno rispetto all'Inter capolista. Al Maradona la squadra di Conte resta ancora imbattuta, ma nelle ultime due uscite interne sono arrivati appena due punti contro Verona e Parma, segnale di una difficoltà nel concretizzare le occasioni. Situazione diversa ma altrettanto complessa per ildi Grosso, che dopo un avvio di stagione brillante sembra aver smarrito continuità e fiducia: nelle ultime cinque partite i neroverdi hanno raccolto tre sconfitte e due pareggi, con una vittoria che manca ormai dall'inizio di dicembre. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Napoli-Sassuolo: NOGOAL 1.61

Napoli Sassuolo pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente al Napoli. Nei 24 confronti complessivi contro il Sassuolo, gli azzurri guidano il bilancio con 15 vittorie, a fronte di appena 2 successi neroverdi e 7 pareggi. Un dominio che si riflette anche negli scontri diretti più recenti: il Napoli ha infatti vinto le ultime sei sfide consecutive, segnando complessivamente 22 reti e subendone solo 2. L'ultima affermazione del Sassuolo risale alla stagione 2020/21, quando al Maradona si impose con un secco 2-0 firmato da Locatelli e Maxime Lopez. L'incrocio più recente è invece quello del girone d'andata al Mapei, nonché gara inaugurale del campionato, in cui il Napoli si impose per 2-0 grazie ai gol di McTominay e De Bruyne.

Pronostico marcatore Napoli-Sassuolo

Tra i possibili protagonisti della sfidaspicca. Dopo un avvio di stagione altalenante, il centrocampista scozzese sembra aver ritrovato continuità e brillantezza, avvicinandosi ai livelli della scorsa annata, quando fu uno degli uomini simbolo dello scudetto azzurro. I numeri parlano chiaro: tre gol nelle ultime tre partite lo rendono una delle principali armi offensive a disposizione di Conte. Un fattore che potrebbe incidere ancora una volta contro il Sassuolo, avversario contro cui McTominay ha già trovato la rete nella gara d'andata. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Sassuolo: MCTOMINAY SEGNA 3.25

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 17 gennaio alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

