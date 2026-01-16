Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi

Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutiviTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo il deludente pareggio interno contro il Parma, il Napoli torna immediatamente in campo al Maradona per la 21esima giornata di Serie A, ospitando il Sassuolo.

Pronostico Napoli-Sassuolo quote


Il Napoli arriva da tre pareggi consecutivi, risultati che hanno fatto inevitabilmente perdere terreno rispetto all'Inter capolista. Al Maradona la squadra di Conte resta ancora imbattuta, ma nelle ultime due uscite interne sono arrivati appena due punti contro Verona e Parma, segnale di una difficoltà nel concretizzare le occasioni. Situazione diversa ma altrettanto complessa per il Sassuolo di Grosso, che dopo un avvio di stagione brillante sembra aver smarrito continuità e fiducia: nelle ultime cinque partite i neroverdi hanno raccolto tre sconfitte e due pareggi, con una vittoria che manca ormai dall'inizio di dicembre. E nelle quote Napoli-Sassuolo, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Napoli-Sassuolo: NOGOAL
bet3651.61info
admiralbet1.62info
vincitu1.62info
netwin1.64info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Napoli Sassuolo pronostico, i precedenti


I precedenti sorridono nettamente al Napoli. Nei 24 confronti complessivi contro il Sassuolo, gli azzurri guidano il bilancio con 15 vittorie, a fronte di appena 2 successi neroverdi e 7 pareggi. Un dominio che si riflette anche negli scontri diretti più recenti: il Napoli ha infatti vinto le ultime sei sfide consecutive, segnando complessivamente 22 reti e subendone solo 2. L'ultima affermazione del Sassuolo risale alla stagione 2020/21, quando al Maradona si impose con un secco 2-0 firmato da Locatelli e Maxime Lopez. L'incrocio più recente è invece quello del girone d'andata al Mapei, nonché gara inaugurale del campionato, in cui il Napoli si impose per 2-0 grazie ai gol di McTominay e De Bruyne.

Pronostico marcatore Napoli-Sassuolo


Tra i possibili protagonisti della sfida Napoli-Sassuolo spicca Scott McTominay. Dopo un avvio di stagione altalenante, il centrocampista scozzese sembra aver ritrovato continuità e brillantezza, avvicinandosi ai livelli della scorsa annata, quando fu uno degli uomini simbolo dello scudetto azzurro. I numeri parlano chiaro: tre gol nelle ultime tre partite lo rendono una delle principali armi offensive a disposizione di Conte. Un fattore che potrebbe incidere ancora una volta contro il Sassuolo, avversario contro cui McTominay ha già trovato la rete nella gara d'andata. E nelle scommesse Napoli-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Sassuolo: MCTOMINAY SEGNA
netbet3.25info
williamhill2.97info
snai3.00info
starcasino3.25info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 17 gennaio alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua... Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Aia, De Marco: "Regola sui falli di mano non piace a tutti, se la cambiano siamo... Aia, De Marco: "Regola sui falli di mano non piace a tutti, se la cambiano siamo felici"
Roma, su Ferguson spunta anche il Celtic. Ma il ko di Dovbyk può cambiare i piani... Roma, su Ferguson spunta anche il Celtic. Ma il ko di Dovbyk può cambiare i piani
Altre notizie Pronostici
Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi... Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Quote risultato esatto Roma Torino Quote risultato esatto Roma Torino
Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel... Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017