Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 26^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 26^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Lykogiannis.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Gaetano.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Goldaniga.
Squalificati: Nico Paz.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Faye, Ceccherini.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gudmundsson, Lamptey.
Squalificati: Mandragora.
GENOA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Gagliardini, Valentini, Bernede, Lovric, Belghali, Lirola, Serdar.
Squalificati: Orban, Akpa-Akpro.
INTER
Indisponibili: Lautaro Martinez, Dumfries.
Squalificati: Calhanoglu, Barella.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik.
Squalificati: Kalulu.
LAZIO
Indisponibili: Gila, Lazzari, Pedro.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Anguissa, Gilmour, David Neres, De Bruyne, Di Lorenzo, Rrahmani.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: Circati.
PISA
Indisponibili: Albiol, Denoon, Scuffet, Vural.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Dybala.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: Matic, Muharemovic.
TORINO
Indisponibili: Adams, Anjorin, Sazonov.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Davis, Kamara, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
