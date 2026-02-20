Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Como (Sabato 21 febbraio, ore 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Como dovrà fare i conti con un po’ di emergenza in difesa. Infatti, sabato mancherà Kalulu squalificato e Bremer non è al meglio. Per questo motivo è probabile il ritorno alla difesa a tre. Spalletti potrebbe optare per il 3-4-3: in porta spazio a Di Gregorio. In difesa toccherà probabilmente a Gatti, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo sulla destra ci sarà McKennie, in mezzo giocheranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà Cambiaso. In attacco la certezza sembra essere Conceicao, mentre per il ruolo di attaccante centrale c’è il dubbio legato alle condizioni di David se il canadese non dovesse farcela toccherebbe ad Openda, sulla sinistra, invece, c’è il nodo legato ad Yildiz. Il turco è stato toccato duro contro il Galatasaray e sabato potrebbe giocare Boga. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Como

Tra polemiche e il pari con il Milan, il Como si sposta allo Stadium per la Juventus. Fabregas non avrà Nico Paz (squalificato), ma si vedrà dal 1’ Baturina trequartista con Vojvoda alto a destra ed Jesus Rodriguez a sinistra. In avanti Douvikas, ‘9’ prescelto. Riecco Da Cunha in mediana con Perrone, Ramon-Kempf coppia difensiva con Smolcic e Valle laterali (Moreno in svantaggio). Torna in panchina Van der Brempt. (da Como, Yvonne Alessandro)