Il Napoli è ancora vivo: Conte a -1 dal Milan e -6 dall'Inter, la classifica aggiornata

Il Napoli si aggiudica una gara pazza e ricca di retroscena allo stadio Luigi Ferraris: la decide quasi allo scadere il calcio di rigore siglato da Rasmus Hojlund. Tre punti che permettono alla squadra di Antonio Conte di portarsi, almeno momentaneamente, a -1 dal Milan, che fra l'altro giocherà soltanto a metà febbraio la gara che inizialmente era prevista questo fine settimana contro il Como.

Gli azzurri sono inoltre a 6 lunghezze dall'Inter, che affronterà il Sassuolo. Il Genoa, per contro, resta a 23 punti, gli stessi di Cremonese e Parma, a +6 dalla zona salvezza. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 55 (23 partite giocate)

Milan 50 (23)

Napoli 49 (24)

Juventus 45 (23)

Roma 43 (23)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Udinese 32 (23)

Bologna 30 (23)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Genoa 23 (24)

Cremonese 23 (23)

Parma 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 15 (24)

Verona 15 (24)