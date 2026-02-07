Genoa-Napoli 2-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (29’ st Masini), Ellertsson, Martin (29’ st Messias); Vitinha (44’ st Cornet), Colombo (19’ st Ekuban). A disp. Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. All.: De Rossi
Napoli (3-4-2-1): Meret; Buongiorno (14' st Beukema), Rrahmani, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay (1' st Giovane, 32' st Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disp.: Contini, Milinković-Savić, Lukaku, Alisson Santos, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Arbitro: Massa
Marcatori: 3' rig. Malinovksyi (G), 20', 50' st rig. Hojlund (N), 22' McTominay (N), 12' st Colombo (G)
Ammoniti: Meret (A), Vasquez (G), Juan Jesus (N), Marcandalli (G), Spinazzola (N)
Espulsi: Juan Jesus (N)