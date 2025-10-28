Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo da solo, aspettando Gasperini
Il Napoli lancia la nona giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, campioni in carica, espugnano il Via del Mare, battendo il Lecce con il risultato di 1-0. Grazie a questo risultato, Conte stacca momentaneamente la Roma di Gasperini, impegnata domani all'Olimpico con il Parma, al primo posto, portandosi a 21 punti. Più quattro sul Milan, a breve in campo in casa dell’Atalanta.
Resta delicata, ma era nelle previsioni, la classifica dei salentini, con sole due lunghezze di vantaggio sulle toscane Fiorentina e Pisa.
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Atalanta - 12 (8)
8. Juventus - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)