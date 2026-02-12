Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna

25ª giornata di Serie A che si apre venerdì 13 febbraio con la sfida fra Pisa e Milan. Rossoneri che completano il trittico di partite in trasferta, giocando 10 giorni dopo la partita vinta al "Dall'Ara" contro il Bologna. Non troveranno contro l'ex Alberto Gilardino, rimpiazzato da Oscar Hiljemark che ha esordito con un pareggio a Verona.

Pronostico Pisa-Milan quote

Ilha vinto solo una partita in questa stagione, ormai tre mesi fa contro la Cremonese (1-0 il 7 novembre). Da allora 6 pareggi e 7 sconfitte. Preoccupa soprattutto il trend alla "Cetilar Arena" dove i nerazzurri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 6 partite. I toscani hanno il peggior attacco nelle gare casalinghe: solo 3 reti segnate in 12 partite.che è l'unica squadra di Serie A ancora imbattuta, con 7 vittorie e 5 pareggi. Rossoneri che hanno la migliore difesa esterna con sole 8 reti al passivo. La combo 2 + Over 1.5 rappresenta una soluzione interessante nelle: il Pisa ha subito gol in dodici partite consecutive e fatica a trovare continuità in casa, mentre i rossoneri segnano da otto gare di fila e vantano uno dei migliori rendimenti esterni del campionato. Uno scenario che rende plausibile un successo ospite in una partita con almeno due reti complessive. Anche la soluzione 2 + OVER 0.5 con maggiorata Snai è da prendere in considerazione.

Pronostico Pisa-Milan: 2 + OVER 0.5 Bookmaker standard new 1.08 8.00 info 1.75 info 1.80 info 1.78 info

Pisa Milan pronostico, i precedenti

Confronto numero 20 tra le due squadre, bilancio che pende in favore del Milan che ha vinto 14 volte contro l'unico successo pisano, avvenuto a San Siro in Serie B nel 1981. 4 i pareggi. Non c'è storia nelle partite giocate a Pisa, con 8 vittorie per il Milan e 2 pareggi. L'ultimo X risale a dicembre 1983, mentre l'ultima vittoria rossonera all'Arena Garibaldi è di aprile 1991, 0-1 con gol di Paolo Maldini. Il livornese Massimiliano Allegri non ha mai battuto il Pisa: in tre precedenti due pareggi (il più recente, Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre) e una sconfitta quando era allenatore del Grosseto, Serie C 2005/06.

Pronostico marcatore Pisa-Milan

Tra i possibili protagonisti di Pisa-Milan spicca. Il panzer ha compiuto 33 anni il 9 febbraio e punta a farsi un bel regalo di compleanno: ottimo fin qui il suo impatto con la Serie A e un gol, peraltro decisivo, segnato contro il Lecce. In una partita che potrebbe essere spigolosa, un centravanti vecchio stampo come lui può fare la differenza. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Marcatore Pisa-Milan: FULKRUG SEGNA 2.40 info 2.40 info 2.60 info 2.40 info

Dove vedere Pisa-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 13 febbraio alle 20.45 alla "Cetilar Arena" di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

