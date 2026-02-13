Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Atalanta (Sabato 14 febbraio, ore 18.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia la Lazio di Maurizio Sarri vuole accorciare la distanza dal settimo posto. Nello scontro diretto con l’Atalanta che si rivedrà poi in coppa il tecnico toscano dovrà fare a meno dello squalificato Romagnoli e degli infortunati Basic, Lazzari, Pedro e Zaccagni. Davanti a Provedel conferme per il quartetto difensivo che si è ben comportato a Torino contro la Juventus. Sulle corsie laterali torna Tavares dal primo minuto a sinistra con Marusic a destra, mentre al centro al fianco di Mario Gila ci sarà nuovamente Provstgaard. In cabina di regia torna Cataldi dopo la titolarità di Rovella a Bologna, con ai suoi lati Taylor e Dele-Bashiru, tra i migliori al Dall’Ara. In attacco con le defezioni di Zaccagni e Pedro avrà un’occasione Tijjani Noslin a sinistra, con Isaksen confermato a destra e Maldini avanti nel ballottaggio su Ratkov al centro. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta si prepara allo scontro diretto contro la Lazio per provare a non perdere l’autobus del sesto posto. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1 con i ritorni di Ahanor e De Roon, senza però contare su De Ketelaere. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce testa a testa tra Bellanova e Zappacosta, mentre a sinistra Zalewski leggermente favorito su Bernasconi. Davanti una serie di ballottaggi e conferme: Samardzic a destra, Krstovic favorito su Scamacca al centro, a sinistra confermato Raspadori. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)