Paganini: "Il prossimo allenatore della Fiorentina secondo me sarà Sarri: vi spiego perché"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" sbilanciandosi sull'allenatore che raccoglierà l'eredità di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo e poi bisogna stare attenti a quello che accadrà con Conte a Napoli. Sarri è stato accostato anche in passato alla Fiorentina e Paratici lottò per farlo arrivare a Torino. Adesso è importante per la Fiorentina riprendere un binario giusto con la continuità della presidenza Commisso e con un grande dirigente come Paratici".

Poi, un commento su Salomon nel segno dell'effetto Salah: "Sì, i colpi li ha. La cosa importante è che lui si sia subito integrato, perché per un calciatore che viene acquistato nel mercato di gennaio non è facile ambientarsi subito, questo vuol dire che ha una grande personalità".