Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico

Pronostico Lazio-Como molto equilibrato nella sfida dell'Olimpico che chiude la 21esima giornata di Serie A.

Pronostico Lazio-Como quote

La vittoria di misura contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno ha permesso alladi interrompere una striscia negativa fatta di tre pareggi e una sconfitta, restituendo un minimo di fiducia all'ambiente biancoceleste. Ora però la squadra di Sarri è chiamata a dare continuità davanti al proprio pubblico, dove il successo manca dal 23 novembre. Situazione diversa per ildi Fabregas, che contro il Milan ha visto interrompersi l'imbattibilità casalinga che durava dall'inizio della stagione. Anche lontano dal Sinigaglia, comunque, i lombardi hanno spesso offerto prestazioni di livello: due vittorie nelle ultime due trasferte e un bilancio complessivamente positivo di 14 reti segnate e 9 subite in 10 gare esterne confermano una squadra capace di rendersi pericolosa anche fuori casa. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Lazio-Como: OVER 0,5 1.05 info 8.00 info 1.05 info 1.04 info

Lazio Como pronostico, i precedenti

I precedenti tra Lazio e Como sono complessivamente 30 e raccontano un bilancio nettamente favorevole ai biancocelesti, avanti con 14 vittorie contro le 6 dei lariani, oltre a 10 pareggi. La storia recente, però, offre spunti diversi: l'ultimo scontro diretto (nel girone d'andata) è stato vinto dal Como con un netto 2-0, deciso dalle reti di Douvikas e Nico Paz. L'ultima sfida disputata nella Capitale si è invece chiusa in parità, nella scorsa stagione, con l'1-1 firmato da Dia e Cutrone. Anche l'ultimo successo della Lazio risale sempre alla passata annata, quando al Sinigaglia i biancocelesti si imposero con un largo 5-1.

Pronostico sanzioni Lazio-Como

La sfida tradi lunedì si preannuncia ad alta tensione. Il match sarà cruciale per la corsa ad un piazzamento europeo e potrebbe essere accompagnato da grande agonismo. Anche i precedenti più recenti tra le due squadre confermano queste sensazioni: negli ultimi tre scontri diretti sono stati infatti estratti ben 19 cartellini gialli e 3 rossi. E nelle, la possibilità che siano estratti più di cinque cartellini è offerta a:

Scommesse sanzioni Lazio-Como: OVER 5,5 CARTELLINI 2.10 info 2.05 info 2.15 info 2.05 info

Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 19 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

