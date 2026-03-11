La Lazio perde anche Provedel. Per 11 partite (o forse 12) la porta sarà difesa da Motta

Come se non bastassero le tante disavventure che si sono sommate nel corso di questa stagione, la Lazio ha appena perso fino al termine dei giochi il proprio portiere titolare Ivan Provedel. L'estremo difensore del club biancoceleste si è infatti operato alla spalla infortunata (il suo problema era una lesione capsulo-legamentosa) nelle scorse ore e comincerà in seguito il percorso di riabilitazione. Nulla che gli consenta comunque di tornare prima del 2026/27.

Il suo posto, come già avvenuto in Lazio-Sassuolo che ha concluso il programma della 28^ giornata di Serie A, sarà occupato da qui a fine stagione dal giovane Edoardo Motta. Autore di un buon debutto, per quanto in un contesto di uno stadio Olimpico desolatamente vuoto come da prassi della contestazione nei confronti di Lotito, le chiavi della porta della Lazio nelle prossime 11 partite (almeno, perché c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta che può far salire il numero a 12) saranno nelle giovani mani di Motta, preso a gennaio dalla Serie B.

Del passaggio di consegne imminente aveva parlato tra l'altro lo stesso Motta subito dopo l'esordio. Ha detto il portierino ai canali del club dopo Lazio-Sassuolo 2-1, dedicando un pensiero anche a Provedel: "Una persona splendida e gli auguro di tornare il prima possibile anche perché la Lazio ha bisogno di un portiere come lui, sicuramente fa più comodo di un ragazzino senza esperienza".