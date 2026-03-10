TMW News Milan, il sogno rimonta. Sempre più calda la zona salvezza

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati ancora sul campionato e in particolare sulla lotta scudetto che dopo la vittoria del Milan nel derby potrebbe essersi riaccesa. Ne parliamo con Luciano Marangon, ex calciatore di Roma, Inter, Napoli e Verona. Occhi puntati anche sull'Europa League con la sfida tra Bologna e Roma che si avvicina. E un piccolo focus ci sarà anche sulla Lazio che ieri sera ha vinto due a uno in casa contro il Sassuolo. Sarri vorrebbe però rivedere i tifosi allo stadio: "E’ una storia che viene da lontano, qualcosa bisogna fare. Non possiamo andare avanti così, è deprimente. A giugno ho deciso di restare per il popolo laziale e oggi ci ritroviamo con l’Olimpico vuoto".

La corsa salvezza

Naturalmente si fa sempre più intensa e interessante anche la lotta salvezza che vede in particolare coinvolte Fiorentina, Cremonese e Lecce (Pisa e Verona paiono destinate alla B). Lunedì prossimo a Cremona si sfideranno i viola contro i grigiorossi in un match che potrebbe essere estremamente significativo. I toscani sperano di recuperare per questa partita Moise Kean che ha dovuto saltare la partita con il Parma a causa di un problema alla tibia.

