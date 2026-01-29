Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il pronostico Lazio-Genoa, nonostante tutto, sorride ai padroni di casa. La squadra di Sarri è chiamata a reagire a una crisi sempre più evidente; di fronte ci sarà però un Genoa in grande spolvero, ancora imbattuto nel 2026 e pronto a confermare il suo ottimo stato di forma.

Pronostico Lazio-Genoa quote


La Lazio ha raccolto appena 5 punti nelle ultime cinque gare, ma a destare maggiore preoccupazione è il rendimento casalingo: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite all'Olimpico, con 7 gol subiti e soltanto 2 realizzati. L'ultimo successo interno in Serie A dei biancocelesti risale addirittura allo scorso novembre, nel 2-0 contro il Lecce. Di segno opposto l'andamento del Genoa, reduce da una clamorosa vittoria in rimonta per 3-2 sul Bologna che ha permesso ai rossoblù di salire al 13° posto, allontanandosi dalla zona retrocessione. La squadra di De Rossi è ancora imbattuta nel 2026 e l'ultima sconfitta è stata incassata proprio in questo stadio, col 3-1 subito contro la Roma a fine dicembre. E nelle quote Lazio-Genoa, l'esito GOAL offerto a:

Pronostico Lazio-Genoa: GOAL
bet3652.20info
snai2.20info
eurobet2.20info
betflag2.20info
Lazio-Genoa pronostico, i precedenti


I precedenti tra Lazio e Genoa sono numerosi e sorridono ai biancocelesti. Su 139 confronti complessivi, la Lazio guida il bilancio storico con 54 vittorie, contro le 49 del Genoa e 36 pareggi. Anche la storia recente conferma questo trend, con la squadra capitolina capace di imporsi in 8 degli ultimi 9 scontri diretti. Nelle ultime cinque sfide, inoltre, il Genoa non è mai riuscito a trovare la via del gol. L'ultima gioia del Grifone risale alla stagione 2023/24, quando espugnò l'Olimpico per 1-0 grazie alla rete di Retegui. Il confronto più recente, invece, nella gara d'andata di questa stagione, con la Lazio vittoriosa a Marassi per 3-0 grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

Pronostico marcatore Lazio-Genoa


Tra i possibili protagonisti della sfida di domani sera spicca il nome di Mattia Zaccagni. Il rendimento complessivo della squadra di Sarri, pur tra mille attenuanti, è finora al di sotto delle aspettative e tra i giocatori più deludenti spicca proprio il capitano. L'ex Verona ha realizzato appena 3 gol in campionato, uno dei quali proprio contro il Genoa nella gara d'andata. La sfida di venerdì potrebbe dunque rappresentare l'occasione giusta per ritrovare la via del gol, trascinando i compagni verso una vittoria che avrebbe un peso specifico enorme, soprattutto per il morale. E nelle scommesse Lazio-Genoa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Genoa: ZACCAGNI SEGNA
admiralbet4.40info
williamhill4.60info
starcasino4.60info
netbet4.50info
Dove vedere Lazio-Genoa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Genoa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 30 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

