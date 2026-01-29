TMW
Mezza Europa su Hjerto-Dahl: c'è anche la Lazio, ma il talento norvegese vuole solo il Besiktas
Il gioiello norvegese Jens Hjertø-Dahl resta uno dei più ambiti sul mercato europeo ma vuole solo il Besiktas.
Il 2005 norvegese ha la fila: il Bournemouth, secondo quanto raccolto da TMW ha fatto anche una proposta più importante di quella dei turchi al Tromso ma Hjerto-Dahl vuole solo il Besiktas, di cui vi avevamo raccontato ieri.
Il giocatore piace anche alla Lazio in Serie A, come pure a Glasgow Rangers, Union Berlino. Dalla Premier League, anche Liverpool ed Everton si sono mosse, e le squadre del Merseyside non sono le uniche che sono emerse proprio nelle ultime ore sul giocatore oltre alle Cherries ma il norvegese ha messo tutto in stand by perché aspetta solo gli ultimi dettagli dell'intesa Tromso-Besiktas.
