Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Sfida ad alta tensione tra Napoli e Chelsea nell'ultima giornata della League Phase. Gli inglesi cercano punti decisivi per la qualificazione diretta, mentre il Napoli di Conte è chiamato a un'impresa per restare in corsa e agganciare almeno la zona playoff.
Pronostico Napoli-Chelsea quote
La sconfitta di Torino contro la Juventus ha certificato il periodo complicato del Napoli, reduce da una serie poco brillante di quattro pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Anche in Champions la situazione non è migliore: 8 punti in 7 partite obbligano la squadra di Conte a cercare il colpo grosso per rientrare tra le prime 24 e tenere viva la speranza playoff. Scenario diverso in casa Chelsea, che grazie al successo nell'ultimo turno contro il Pafos, si presenta al Maradona all'ottavo posto e con il destino nelle proprie mani: un'eventuale vittoria contro gli azzurri consentirebbe ai Blues di evitare gli spareggi e strappare il pass diretto per la fase successiva. E nelle quote Napoli-Chelsea, l'esito OVER 0,5 offerto a:
Pronostico Napoli-Chelsea: OVER 0,5
Napoli Chelsea pronostico, i precedenti
I precedenti tra Napoli e Chelsea sono solo 2 e tutti concentrati nella stagione 2011/2012 di Champions League, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. In quell'occasione il Napoli si impose nella gara d'andata al San Paolo con un netto 3-1, ribaltando l'iniziale vantaggio firmato da Mata grazie alle reti di Cavani e alla doppietta di Lavezzi. Al ritorno, però, fu il Chelsea a capovolgere la situazione: i Blues vinsero 3-1 nei tempi regolamentari, riportando la sfida in perfetta parità, e nei supplementari trovarono il gol decisivo con Ivanovic, che sancì la qualificazione degli inglesi al turno successivo.
Pronostico marcatore Napoli-Chelsea
Tra i possibili protagonisti della sfida di domani sera potrebbe esserci Joao Pedro, uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo inglese. L'attaccante brasiliano sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano i numeri: con 9 reti e 4 assist è l'attuale capocannoniere della squadra e arriva all'appuntamento forte di due gol messi a segno nelle ultime due gare di Premier League. Qualità tecnica, fiuto del gol e continuità di rendimento lo rendono una delle principali armi a disposizione dei Blues e un osservato speciale per la difesa azzurra. E nelle scommesse Napoli-Chelsea, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Napoli-Chelsea: JOAO PEDRO SEGNA
Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Chelsea è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
