Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti

Sfida ad alta tensione tra Napoli e Chelsea nell'ultima giornata della League Phase. Gli inglesi cercano punti decisivi per la qualificazione diretta, mentre il Napoli di Conte è chiamato a un'impresa per restare in corsa e agganciare almeno la zona playoff.

Pronostico Napoli-Chelsea quote

La sconfitta di Torino contro la Juventus ha certificato il periodo complicato del, reduce da una serie poco brillante di quattro pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Anche in Champions la situazione non è migliore: 8 punti in 7 partite obbligano la squadra di Conte a cercare il colpo grosso per rientrare tra le prime 24 e tenere viva la speranza playoff. Scenario diverso in casa, che grazie al successo nell'ultimo turno contro il Pafos, si presenta al Maradona all'ottavo posto e con il destino nelle proprie mani: un'eventuale vittoria contro gli azzurri consentirebbe ai Blues di evitare gli spareggi e strappare il pass diretto per la fase successiva. E nelle, l'esito OVER 0,5 offerto a:

Pronostico Napoli-Chelsea: OVER 0,5 1.02 info 1.01 info 8.00 info 1.01 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Napoli Chelsea pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Chelsea sono solo 2 e tutti concentrati nella stagione 2011/2012 di Champions League, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. In quell'occasione il Napoli si impose nella gara d'andata al San Paolo con un netto 3-1, ribaltando l'iniziale vantaggio firmato da Mata grazie alle reti di Cavani e alla doppietta di Lavezzi. Al ritorno, però, fu il Chelsea a capovolgere la situazione: i Blues vinsero 3-1 nei tempi regolamentari, riportando la sfida in perfetta parità, e nei supplementari trovarono il gol decisivo con Ivanovic, che sancì la qualificazione degli inglesi al turno successivo.

Pronostico marcatore Napoli-Chelsea

Tra i possibili protagonisti della sfida di domani sera potrebbe esserci, uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo inglese. L'attaccante brasiliano sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano i numeri: con 9 reti e 4 assist è l'attuale capocannoniere della squadra e arriva all'appuntamento forte di due gol messi a segno nelle ultime due gare di Premier League. Qualità tecnica, fiuto del gol e continuità di rendimento lo rendono una delle principali armi a disposizione dei Blues e un osservato speciale per la difesa azzurra. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Chelsea: JOAO PEDRO SEGNA 3.05 info 3.00 info 3.15 info 3.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: