Quote risultato esatto Panathinaikos Roma

All'Olympic Stadium di Atene va in scena Panathinaikos-Roma, sfida decisiva in cui entrambe si giocano la qualificazione: i giallorossi puntano al passaggio diretto del turno, mentre ai greci servono punti per confermare l'accesso ai playoff. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Panathinaikos-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Panathinaikos-Roma: 0-1 6.20 info 6.60 info 6.60 info 6.60 info

Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 1-2. Una scelta che trova spiegazione soprattutto nei numeri fatti registrare dalla Roma lontano dall'Olimpico in questa edizione dell'Europa League. I giallorossi si sono infatti dimostrati una squadra estremamente solida e cinica in trasferta, centrando tre vittorie in altrettante partite, con 7 gol all'attivo e una sola rete subita. Allo stesso tempo, il Panathinaikos ha evidenziato qualche difficoltà nel rendimento europeo casalingo, riuscendo a vincere appena una delle tre gare disputate davanti al proprio pubblico. Elementi che spingono molti scommettitori a immaginare una gara combattuta, ma con la Roma leggermente favorita e capace di imporsi di misura.

Pronostico risultato esatto Panathinaikos-Roma: 1-2 8.50 info 9.00 info 8.20 info 8.20 info

Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, emerge una certa fiducia nei confronti dei giallorossi. La maggior parte delle combinazioni più giocate prevede infatti il successo della Roma, pur lasciando spazio alla possibilità che il Panathinaikos possa andare a segno almeno una volta. Questo approccio riflette la percezione di una sfida equilibrata: la Roma favorita, ma con i greci in grado di rendere la partita combattuta e di trovare la rete.

Panathinaikos-Roma quote risultato esatto: 1-1/1-2 3.50 info 3.90 info 4.05 info 3.49 info

