Quote risultato esatto Panathinaikos Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

All'Olympic Stadium di Atene va in scena Panathinaikos-Roma, sfida decisiva in cui entrambe si giocano la qualificazione: i giallorossi puntano al passaggio diretto del turno, mentre ai greci servono punti per confermare l'accesso ai playoff. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Panathinaikos-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Panathinaikos-Roma: 0-1
williamhill6.20info
netbet6.60info
netwin6.60info
vincitu6.60info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.
Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Panathinaikos-Roma più giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 1-2. Una scelta che trova spiegazione soprattutto nei numeri fatti registrare dalla Roma lontano dall'Olimpico in questa edizione dell'Europa League. I giallorossi si sono infatti dimostrati una squadra estremamente solida e cinica in trasferta, centrando tre vittorie in altrettante partite, con 7 gol all'attivo e una sola rete subita. Allo stesso tempo, il Panathinaikos ha evidenziato qualche difficoltà nel rendimento europeo casalingo, riuscendo a vincere appena una delle tre gare disputate davanti al proprio pubblico. Elementi che spingono molti scommettitori a immaginare una gara combattuta, ma con la Roma leggermente favorita e capace di imporsi di misura.

Pronostico risultato esatto Panathinaikos-Roma: 1-2
eurobet8.50info
admiralbet9.00info
starcasino8.20info
betflag8.20info
Quote risultato esatto Panathinaikos-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Panathinaikos-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, emerge una certa fiducia nei confronti dei giallorossi. La maggior parte delle combinazioni più giocate prevede infatti il successo della Roma, pur lasciando spazio alla possibilità che il Panathinaikos possa andare a segno almeno una volta. Questo approccio riflette la percezione di una sfida equilibrata: la Roma favorita, ma con i greci in grado di rendere la partita combattuta e di trovare la rete.

Panathinaikos-Roma quote risultato esatto: 1-1/1-2
sisal3.50info
bwin3.90info
planetwin3654.05info
domusbet3.49info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
