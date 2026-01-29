TMW News Champions, amarezza Napoli. Lazio, domani occasione rilancio

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sulla Champions. Il Napoli, sconfitto dal Chelsea, esce dalla competizione e adesso occorrerà vedere come reagirà a questo contraccolpo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex centrocampista di Fiorentina e Verona con cui ci soffermiamo anche sull'approdo ai play-off da parte di Juventus, inter e Atalanta.

Domani Lazio-Genoa

La partita di domani sera rappresenta per i biancocelesti l'occasione per provare a rilanciarsi verso posizioni più ambiziose. Dall'altra parte però troveranno un Genoa carico, reduce dalla vittoria contro il Bologna. "La salvezza . ha detto il tecnico roosblù De Rossi - è ancora lontana anni luce. Quando eravamo più in basso facevo l'esempio delle 20-22 partite che mancavano. Alla mezz'ora di Genoa-Verona eravamo 0-1 ed eravamo ultimi in classifica. E non ho mai smesso di dirgli che in poche gare sarebbe cambiato tutto. Ora se pensassero che fosse finita, che siamo salvi, saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri. E sono sicuro che non lo siano. Ma come siamo arrivati in questa posizione che ci fa stare un pochino più tranquilli, in tre-quattro partite è un attimo a tornare. I ragazzi mi sembrano consapevoli di che potenziale abbiano e di che voglia hanno di arrivare alla salvezza il più presto possibile".

