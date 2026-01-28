Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:25Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera al Signal Iduna Park, Borussia Dortmund e Inter si giocano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Borussia Dortmund-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Borussia Dortmund-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Dortmund-Inter: 1-2
Quote risultato esatto Borussia Dortmund-Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Borussia Dortmund-Inter più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta che può essere spiegata da diversi fattori. L'Inter, in questa edizione della Champions League, ha già dimostrato di essere una squadra temibile in trasferta, con 7 gol segnati e appena 2 subiti in tre partite lontano da San Siro. Dati che confermano solidità e capacità di incidere anche fuori casa. Il Borussia Dortmund, invece, pur potendo contare sul fattore campo, ha evidenziato qualche difficoltà, come dimostra il recente pareggio interno contro il Bodø/Glimt. Elementi che rendono l'1-1 un risultato credibile ed equilibrato, in una sfida dove entrambe le squadre potrebbero colpire senza però prendersi troppi rischi.

Pronostico risultato esatto Borussia Dortmund-Inter: 1-1
Quote risultato esatto Borussia Dortmund-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Borussia Dortmund-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero avere la meglio.

Borussia Dortmund-Inter quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
