Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Nell'ultima giornata della League Phase, il Panathinaikos si gioca tutto davanti al proprio pubblico, a caccia di un risultato positivo che gli permetta di centrare almeno l'accesso ai playoff. Dall'altra parte la Roma, consapevole che una vittoria gli garantirebbe il passaggio diretto del turno.

Pronostico Panathinaikos-Roma quote


Il Panathinaikos ha visto rallentare la propria corsa europea a causa dei due pareggi consecutivi nelle ultime uscite, risultati che lo hanno fatto scivolare al 19° posto con 11 punti. Anche il rendimento casalingo non è stato particolarmente brillante: una sola vittoria in tre partite, con appena 3 gol realizzati e altrettanti subiti. Di segno opposto, invece, il cammino della Roma, che grazie a quattro successi consecutivi si è consolidata al sesto posto con 15 punti. I giallorossi arrivano ad Atene forti di un percorso esterno impeccabile in Europa, con tre vittorie su tre, 7 gol segnati e una sola rete incassata. E nelle quote Panathinaikos-Roma, l'esito OVER 0,5 offerto a:

Pronostico Panathinaikos-Roma: OVER 0,5
betflag1.02info
snai8.00info
starcasino1.02info
admiralbet1.01info
Panathinaikos Roma pronostico, i precedenti


I precedenti tra Panathinaikos e Roma sono pochi e tutti favorevoli ai greci. Le due squadre si sono affrontate soltanto due volte, nella stagione 2009/2010 di Europa League, in occasione del secondo turno di qualificazione. In entrambe le sfide ebbe la meglio il Panathinaikos: all'andata finì 3-2 per i padroni di casa, con le reti di Salpingidis, Christodoulopoulos e Djibril Cissé, mentre per la Roma andarono a segno Vucinic e Pizarro. Al ritorno i giallorossi non riuscirono a ribaltare il risultato, uscendo sconfitti anche all'Olimpico per 3-2: inutili i gol di Riise e De Rossi, a fronte della doppietta di Cissé e della rete di Ninis.

Pronostico marcatore Panathinaikos-Roma


Tra i possibili protagonisti della sfida di domani sera spicca il nome di Lorenzo Pellegrini. Alla luce delle assenze forzate, dal nuovo arrivato Malen agli infortuni di Ferguson e Dovbyk, Gasperini dovrebbe affidarsi ancora una volta all'ex Sassuolo. Al di là di una situazione contrattuale ancora da definire, Pellegrini si è confermato una pedina fondamentale nello scacchiere giallorosso: è andato a referto in quasi tutte le gare stagionali (al netto degli stop fisici), realizzando 4 reti spesso decisive, l'ultima delle quali messa a segno contro il Milan. E nelle scommesse Panathinaikos-Roma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Panathinaikos-Roma: PELLEGRINI SEGNA
netwin3.41info
netbet3.41info
williamhill3.41info
eurobet3.60info
Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Panathinaikos-Roma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 29 gennaio alle 21:00 all'Olympic Stadium di Atene. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

