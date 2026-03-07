Contro il Genoa gli unici gol da romanista. Per ritrovare la rete è andato alla Juventus

Roma che non conquista la Genova rossoblù dal 2-0 del campionato 2021-2022. Allora fu una doppietta di Afena-Gyan fra i minuti 82 e 94 a decidere l’incrocio. Fra l’altro, gli unici gol del giovane attaccante ghanese in giallorosso. Dopo questo exploit Afena-Gyan sarebbe passato alla Cremonese e all’under 23 della Juventus (squadra in cui ha marcato le sue altre reti nei campionati pro italiani).

Oggi gioca all’estero.

Dopo il ricordato 2-0 ecco un 4-1 per il Genoa e un 1-1 nel più recente faccia a faccia.

Attenzione, Genoa che non fa punti ospitando la Maggica per 3 gare in fila dal periodo 2008-2009 e 2011-2012. Allora furono addirittura 4 i match OK per il Vecchio Balordo, tutte vittorie.

Quella di domenica pomeriggio sarà la sfida, A più B, numero 59. Al momento contiamo 27 vittorie Genoa, 18 pareggi, 13 vittorie Roma, 85 gol marcati dai rossoblù e 64 dai giallorossi. Insomma, le due squadre sono a meno uno dai 150 centri al Ferraris in campionato (meno due se consideriamo la sola Serie A).

Come sono messi i due club in classifica?

Genoa che rincorre la salvezza da 27 punti (6V – 9X – 12P con 32GF e 39GS), di cui 16 conquistati in casa (4V – 4X – 6P con 17GF e 18GS). Roma che insegue la Champions da quota 51 (16V – 3X – 8P con 37GF e 19GS), 22 dei quali fatti in trasferta (7V – 1X – 5P con 15GF e 10GS).

Attenzione a un possibile incrocio di ex che hanno fatto le valigie nell’ultima sessione di calciomercato: Lorenzo Venturino passato dal rossoblù al giallorosso, Tommaso Baldanzi passato dal giallorosso al rossoblù.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

58 incontri disputati

27 vittorie Genoa

18 pareggi

13 vittorie Roma

85 gol fatti Genoa

64 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Roma 3-1, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Roma 1-1, 4° giornata 2024/2025