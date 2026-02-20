Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 26^ giornata di Serie A:
SASSUOLO-HELLAS VERONA - Venerdì 20 febbraio, ore 20.45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bernede, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
---------------------------
JUVENTUS-COMO - Sabato 21 febbraio, ore 15.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Openda. Allenatore: Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
---------------------------
LECCE-INTER - Sabato 21 febbraio, ore 18.00
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck,De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
---------------------------
CAGLIARI-LAZIO - Sabato 21 febbraio, ore 20.45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Sulemana, Adopo, Idrissi; Kiliçsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
---------------------------
GENOA-TORINO - Domenica 22 febbraio, ore 12.30
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata. Allenatore: Baroni.
---------------------------
ATALANTA-NAPOLI - Domenica 22 febbraio, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.
---------------------------
MILAN-PARMA - Domenica 22 febbraio, ore 18.00
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
ROMA-CREMONESE - Domenica 22 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola.
---------------------------
FIORENTINA-PISA - Lunedì 23 febbraio, ore 18.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato).
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
---------------------------
BOLOGNA-UDINESE - Lunedì 23 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Gueye. Allenatore: Runjaic.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.